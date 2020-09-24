Белорусская оппозиция заявила о прекращении полномочий Лукашенко согласно Конституции

Rada.vision

Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси заявил о прекращении полномочий президента Александра Лукашенко, легитимность шестого срока которого не признается большинством белорусов. Он также выступил с инициативой создания переговорной площадки для преодоления разразившегося в стране кризиса.

В заявлении оппозиция указывает, что по закону полномочия президента начинаются при вступлении в должность и прекращаются с принесением присяги новым главой государства. Об этом говорится в статье 83 Конституции и статье 9 закона «О Президенте Республики Беларусь». Инаугурация Лукашенко 23 сентября «устранила все правовые основания его законного и легитимного пятого срока пребывания в должности», что прямо вытекает из положений Конституции и закона.

Оппозиция напомнила, что доказан беспрецедентный уровень фальсификаций при подведении итогов голосования. Официальные итоги не признаны ведущими странами, включая США и государства Европейского союза, сказано в заявлении. Чтобы не допустить раскола, совет призвал начать диалог власти и общества.

Напомним, выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. Победа Лукашенко вызвала волну протестов. Накануне во Дворце независимости в Минске состоялась инаугурация президента, дату мероприятия тщательно скрывали.