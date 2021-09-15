Белый дом не смог ответить на вопрос о передаче противоракетных комплексов Украине
У Белого дома нет информации о том, что США намереваются предоставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол». Эти данные необходимо уточнить. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды», - сказала она в ответ на вопрос журналистов.
Она отметила, что Штаты действительно обещали оказать дополнительную помощь во время встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. При этом конкретной информации у неё нет.
«<…> Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», - приводит слова Псаки РИА «Новости».
Ранее стало известно, что конгрессмены предложили поставить Украине две израильских системы противоракетной обороны.