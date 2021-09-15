Американцы захотели поставить на Украину тактическую ракетную систему
Украине могут поставить две израильских системы противоракетной обороны из США. Речь идёт о системе про «Железный купол». С соответствующим предложением выступил ряд членов американского конгресса.
Информация о передаче систем ПРО украинской стороне появилась в варианте законопроекта об обороне США на 2022 год, который представил комитет по делам вооруженных сил. Согласно ему, американское Минобороны должен подготовить варианты продажи или передачи Украине систем, которыми обладают США.
Конкретная система ПРО в законопроекте не указана, однако речь может идти о батареях «Железный купол». Такую информацию предоставил источник издания Politico. Собеседник отметает, что поставка противоракетных систем должна помочь украинским вооружённым силам «противостоять России».
Авторы статьи в Politico отмечают, что передача вооружения Украине может усилить «напряженность в отношениях Москвы и Киева», передаёт РИА «Новости».