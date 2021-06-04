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Политика
«Белавии» вынесли запрет летать над Европой с 5 июня
4 июня, 2021 13:43
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UAC/via Globallookpress.com
5 июня в 01:00 по московскому времени вступит в силу запрет Евросоюза для европейских компаний летать над Беларусью. Белорусским авиакомпаниям, в свою очередь, нельзя будет использовать воздушное пространство Европы.
Три источника сообщили, что послы ЕС одобрили эту меру - возражений со стороны стран Европы не последует.
Запрет предусматривает, что самолеты из Беларуси не смогут совершать посадку в аэропортах стран-членов ЕС, сообщает агентство Reuters.
Решение принято после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич - его задержали.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент, заявил, что поступил законно, посадив самолет.
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