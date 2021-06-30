Беларусь вернулась к практике подготовки докладов из серии «посмотрите на себя». Новый документ касается 21 страны
МИД Беларуси опубликовал доклад, в котором говорится о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в 21 стране. Эти государства названы «наиболее активными адвокатами экономических санкций».
Отраженные в докладе сюжеты демонстрируют лицемерие западных политиков, которые дают оценки ситуациям с правами человека «у себя дома и в других странах», сказано в документе.
Дипломаты в Беларуси считают - на Западе «нужно посмотреть на себя», прежде чем «навязывать свое видение». В докладе упоминаются страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада.
Минск считает, что Запад взял на себя «функции глобального квазисудьи» в сфере прав человека. При этом страны закрывают глаза на собственные проблемы.
В докладе перечислены такие нарушения, как разгон акций протеста, смертность в тюрьмах и домах престарелых.
Напомним, в самой Беларуси после выборов президента в августе 2020 года начались массовые протесты. Суды выносили многочисленные решения по политическим статьям. Недавно стало известно, что некоторые судьи ушли в отставку.