Беларусь ведет агрессивную политику из-за Владимира Путина
После инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске страны Запада ополчились против Беларуси - выступают с громкими обвинительными заявлениями, вводят санкции, и лишь Россия проявила себя в данной ситуации благоразумно. Такое мнение выразил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант.
«Нам не привыкать жить под санкциями за свою независимую политику и жесткое пресечение западных атак на нашу государственность и ценности, но во многом мы можем позволить это благодаря тесным отношениям с Россией», — заявил он.
Также эксперт подчеркнул, что судя по последней встрече лидеров двух государств — Владимира Путина и Александра Лукашенко — отношения между странами будут только лишь улучшаться, передает БелТА.
Ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко лишат почетного статуса.