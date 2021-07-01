Беларусь приняла ведущий к «дальнейшей изоляции» страны шаг
Белорусские власти потребовала от Германии закрыть в республике Гете-Институт и Немецкую службу академических обменов (DAAD).
Как считают в Берлине, данное решение приведет к дальнейшей изоляции страны в международном сообществе. В министерстве иностранных дел Германии высказали сожаление по данному поводу.
Там отметили, что Гете-Институт и Немецкая служба академических обменов не первое десятилетие налаживают культурные и академические связи между Германией, Европой и Белоруссией. Если они будут закрыты, то пострадают прежде всего белорусы, которые «будут лишены возможности общественно-культурной деятельности», - отметили в МИД Германии, сообщает РБК.
Тем временем, МИД Беларуси опубликовал доклад, в котором говорится о наиболее резонансных случаях нарушения прав человека в 21 стране. Минск считает, что Запад взял на себя «функции глобального квазисудьи» в сфере прав человека.