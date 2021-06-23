Беларусь превратилась в плацдарм для сражения за богатства России
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин убеждён, что республика в настоящее время играет на мировой арене немаловажную роль, а именно превратилась в плацдарм для сражения за богатства России.
При этом он подчеркнул — по сравнению с более крупными странами, РБ всего лишь «разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку». Хренин считает, что пока лидеры различных государств стремятся контролировать все процессы, происходящие на Земле, Беларуси придётся терпеть нападки со стороны.
К тому же, разбираться с навалившимися проблемами приходится не только республике. В каждой точке мира, по словам Хренина, происходит активизация антиправительственных протестов, волна цветных революций прокатилась по постсоветскому пространству.
«Создаются условия, чтобы в этом хаосе разрушить государства и прибрать к рукам их богатства», — цитирует главу Минобороны Беларуси ТАСС.
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