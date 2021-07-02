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Политика
Беларусь передаст России разлитую вакцину
2 июля, 2021 04:02
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Velengurin Vladimir/Komsomolskaya Pravda
Беларусь готова передавать России изготовленную у себя вакцину от коронавируса, сообщил глава республики Александр Лукашенко.
По его словам, в месяц производится более полумиллиона доз. Президент отметил, что этого количества достаточно для того, чтобы вакцинировать жителей страны и при необходимости передавать препарат для того, чтобы Россия могла его использовать, сообщает «Интерфакс-запад».
С марта месяца Беларусь производит российскую вакцину «Спутник V». Препарата так много, что власти собрались прививать иностранцев. Для них вакцинация обойдется в 130-150 местных рублей (50-60 долларов).
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