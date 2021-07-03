Беларусь «не устраивает политиков»: госсекретарь Совбеза заявил об атаках на суверенитет
Республика Беларусь – миролюбивое государство, которое стремится дружить с другими странами и никому не угрожает. Такая политика не находит понимания у некоторых государств, из-за чего они стремятся разрушить суверенитет республики. Об этом в беседе с журналистами заявил государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
«Но такая Беларусь, к сожалению, сегодня не устраивает политиков на коллективном Западе», - сказал он.
По его словам, оппоненты Беларуси «всеми правдами и неправдами» пытаются разрушить суверенитет республики и «навязать» собственную волю, их так называемые «демократические ценности». Для этого они используют как экономические, так и другие меры давления на страну, передаёт Telegram-канал Belta.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси якобы были раскрыты ячейки боевиков, которые планировали насильственную смену власти.