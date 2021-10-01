Беларусь не оправдала ожиданий Кремля и вызвала категорическое неприятие
Москва категорически не согласна с решением властей Беларуси ограничить доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси». Это нарушает свободу средств массовой информации. В Кремле ожидают, что республика будет вести себя иначе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Мы категорически не согласны с этим», - заявил он, отметив, что решение нарушает принцип свободы СМИ.
Вместо блокирования российских изданий в Кремле ожидают, что Минск будет обеспечивать их работу на территории Беларуси, подчеркнул Песков.
29 сентября в Беларуси ограничили доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси», напоминает »ТАСС«. Мининформ республики заявил, что блокировка произошла из-за размещения на сайте информации, которая способствует «формированию источников угроз национальной безопасности». Речь идёт о материале, который был посвящен перестрелке между сотрудниками КГБ и молодым человеком, предположительно связанным с протестами.