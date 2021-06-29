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Политика
Беларусь лишили еще одного чемпионата мира
29 июня, 2021 16:16
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President.gov.by
Беларусь не будет проводить командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Соревнования должны были состояться в 2022 году.
О том, что Минск лишен права проводит ЧМ по этому виду спорта, написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Решение принято из-за «неопределенности в дипломатических отношениях», а также ограничений на международные поездки.
Ранее сообщалось, что у Беларуси забрали чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. До этого из Минска перенесли ЧМ по хоккею.
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