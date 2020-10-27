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Бегавшего на допинге биатлониста Устюгова лишили медалей. Россия теперь вторая в Сочи-2014

Лилия Караева
27 октября, 2020 15:34
2 мин
Олимпиада-2014 в Сочи
Flickr

Депутата Госдумы, биатлониста Антона Шипулина лишили звания олимпийского чемпиона. Это связано с решением Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) по другому биатлонисту - Евгению Устюгову, с которым он выиграл эстафету на Олимпийских играх в Сочи-2014.

Партнера Шипулина по сборной России признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Решение еще не окончательное - оно подлежит обжалованию в течение 21 дня. Об этом ТАСС сообщил адвокат Устюгова Алексей Панич.

Таким образом, сборная России лишилась двух медалей в Ванкувере и золота Игр в Сочи. Это означает, что в общекомандном зачете в Ванкувере-2010 Россия опустится с 11-го на 12-е место. Россия также лишилась первого места в общем зачете Олимпиады-2014.

В 2019 году сообщалось, что в базу московской лаборатории вносили изменения по допинг-пробам тех спортсменов, которые работают в органах власти и являются крупными чиновниками. Это делалось для защиты их репутации.

темы
спорт
допинг
скандал
Олимпиада
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