В РФ подменили допинг-пробы экс-спортсменов из правительства

В базу московской лаборатории вносили изменения, касающиеся допинг-проб спортсменов. Это подтвердил руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

По его словам, это делалось с целью защитить репутацию спортсменов, которые в настоящее время работают в органах власти и являются крупными чиновниками. Как сообщает телеканал «360», доступ к базе имели только высокопоставленные чиновники.

Ганус объяснил, что не стал скрывать ситуацию, чтобы обезопасить будущих и нынешних спортсменов, которые могут пострадать от действий предшественников.

Обвинения в изменении базы обрушились на Россию в середине сентября. Из-за нового скандала российских спортсменов могут не допустить к Чемпионату мира по футболу и к Олимпийским играм в 2020-2022 годах.