Участие России в ЧМ-2022 оказалось под знаком вопроса
Россию могут не допустить к участию в Чемпионате мира по футболу в 2022 году. Ранее уже сообщалось о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2020.
По данным британской газеты The Telegraph, Всемирное допинговое агентство решительно настроено ввести санкции к России в области спорта. Поводом стало несоответствие данных Московской лаборатории и информации из базы LIMS. Российское допинговое агентство подозревают в подтасовке сведений.
Если расследование докажет подлог, то России грозит отстранение от Олимпиады в Токио и ЧМ по футболу в Катаре, передают Vesti.ru.
Накануне в 12-й раз была продлена дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики.
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