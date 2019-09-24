Участие России в ЧМ-2022 оказалось под знаком вопроса

Россию могут не допустить к участию в Чемпионате мира по футболу в 2022 году. Ранее уже сообщалось о возможном недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2020.

По данным британской газеты The Telegraph, Всемирное допинговое агентство решительно настроено ввести санкции к России в области спорта. Поводом стало несоответствие данных Московской лаборатории и информации из базы LIMS. Российское допинговое агентство подозревают в подтасовке сведений.

Если расследование докажет подлог, то России грозит отстранение от Олимпиады в Токио и ЧМ по футболу в Катаре, передают Vesti.ru.

Накануне в 12-й раз была продлена дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики.