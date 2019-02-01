Читай-город













Читай-город

За допинговые нарушения строго накажут 12 спортсменов из РФ

За допинговые нарушения строго накажут 12 спортсменов из РФ

Спортивный арбитражный суд Лозанны признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. Решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Среди нарушителей – обладатель золота Олимпийских игр 2012 года Иван Ухов, а также бронзовый призер по прыжкам в высоту Светлана Школина. Суд признал недействительными все результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 февраля.

Спортсменам дается 21 день на обжалование решения, передает ТАСС.

В 2015 году была приостановлена деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики: ее обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого в 2016 году всех легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде, кроме Дарьи Клишиной.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
Следующая новость Русский язык оказался преградой для приема детей в школу Якутска

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО