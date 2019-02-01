За допинговые нарушения строго накажут 12 спортсменов из РФ

Спортивный арбитражный суд Лозанны признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. Решение было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Среди нарушителей – обладатель золота Олимпийских игр 2012 года Иван Ухов, а также бронзовый призер по прыжкам в высоту Светлана Школина. Суд признал недействительными все результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 февраля.

Спортсменам дается 21 день на обжалование решения, передает ТАСС.

В 2015 году была приостановлена деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики: ее обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Из-за этого в 2016 году всех легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде, кроме Дарьи Клишиной.