«Батьке» - приготовиться: ЕС согласовал санкции против 40 важных лиц режима Лукашенко
Европейский союз согласовал санкции против 40 должностных лиц режима Александра Лукашенко. Лично против него санкций не будет, ограничения могут ввести в дальнейшем.
О санкциях на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе объявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он сообщил, что в списке будет 40 высокопоставленных белорусов. Их считают причастными к фальсификации итогов голосования и нарушениям прав человека.
Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение не включать Лукашенко в список очень просто - это могло бы означать отказ от диалога. Французский лидер не исключил, что санкции против президента Беларуси введут позже.
Ограничения начнут действовать со 2 октября - сразу после официального опубликования документа.
Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и людей из его окружения, в том числе старшего сына Виктора. Ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов.
В сентябре первая страна приняла решение называть Лукашенко без указания должности.