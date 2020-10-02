«Батьке» - приготовиться: ЕС согласовал санкции против 40 важных лиц режима Лукашенко

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Европейский союз согласовал санкции против 40 должностных лиц режима Александра Лукашенко. Лично против него санкций не будет, ограничения могут ввести в дальнейшем.

О санкциях на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе объявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он сообщил, что в списке будет 40 высокопоставленных белорусов. Их считают причастными к фальсификации итогов голосования и нарушениям прав человека.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение не включать Лукашенко в список очень просто - это могло бы означать отказ от диалога. Французский лидер не исключил, что санкции против президента Беларуси введут позже.

Ограничения начнут действовать со 2 октября - сразу после официального опубликования документа.

Ранее Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и людей из его окружения, в том числе старшего сына Виктора. Ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов.

В сентябре первая страна приняла решение называть Лукашенко без указания должности.