«Бардак и хаос»: Песков о протестах в Киргизии
Происходящие в Киргизии протесты взволновали Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация напоминает бардак и хаос.
Также он добавил, что Киргизия – надежный и продвинутый партнер России. Страны работают «в условиях углубленной интеграции в рамках СНГ, ЕврАзЭС». Поэтому все, что происходит сейчас в республике, для России очень важно, подчеркнул Песков.
О том, что же действительно творится в Киргизии необходимо спрашивать у людей на местах, считает пресс-секретарь. Он выразил надежду, что ситуация в ближайшее время стабилизируется, передает «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пропал.
Акции протеста начались в стране после проведения итогов парламентских выборов, на которых победили провластные партии.