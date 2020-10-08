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«Бардак и хаос»: Песков о протестах в Киргизии

Марьям Ибрагимова
8 октября, 2020 14:29
1 мин
Фото: apral.ru
Фото: apral.ru

Происходящие в Киргизии протесты взволновали Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация напоминает бардак и хаос.

Также он добавил, что Киргизия – надежный и продвинутый партнер России. Страны работают «в условиях углубленной интеграции в рамках СНГ, ЕврАзЭС». Поэтому все, что происходит сейчас в республике, для России очень важно, подчеркнул Песков.

О том, что же действительно творится в Киргизии необходимо спрашивать у людей на местах, считает пресс-секретарь. Он выразил надежду, что ситуация в ближайшее время стабилизируется, передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пропал.

Акции протеста начались в стране после проведения итогов парламентских выборов, на которых победили провластные партии.

темы
Кремль
протесты
Песков
Киргизия
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