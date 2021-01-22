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Байден услышал Путина по военной сделке. Президенты разошлись в ее сроках

Лилия Караева
22 января, 2021 11:31
1 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 11:31
1 мин
Военный США
Pixabay.com

Американская сторона заинтересована в продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3) - его планируется продлить на максимально возможный пятилетний срок. Ранее президент России Владимир Путин предлагал экс-президенту США Дональду Трампу продлить СНВ на год, но тот отказался.

О продлении договора заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент (Джо Байден - прим.) давно дал понять, что считает ДСНВ отвечающим интересам национальной безопасности США», - сказала она. Слова Псаки приводит Reuters.

Договор истекает в феврале 2021 года. Он ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество баллистических ракет - до 700. В случае непродления СНВ-3 в мире не останется соглашений, ограничивающих ядерные арсеналы.

Накануне сообщалось, что Байден не собирается «перезапускать» отношения с Кремлем.

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Владимир Путин
Джо Байден
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