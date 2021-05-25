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Политика

Байден угрожает режиму Лукашенко после посадки борта Ryanair в Минске

Артем Денисов
25 мая, 2021 06:20
2 мин
Артем Денисов
25 мая, 2021 06:20
2 мин
T.J. Kirkpatrick/Keystone Press Agency/globallookpress
T.J. Kirkpatrick/Keystone Press Agency/globallookpress

Американский президент Джо Байден заявил, что поручил своей администрации привлечь к ответственности тех, кто причастен в Беларуси к посадке лайнера Ryanair в Минске и задержанию сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел переговоры с оппонентом белорусского президента Светланой Тихановской. Он сообщил ей, что США в сотрудничестве с Евросоюзом «привлекут режим Лукашенко к ответу».

Также Салливан «восхвалил смелость» Тихановской, ее мужа Сергея и других «сторонников демократии, независимых журналистов и общественных лидеров, томящихся в белорусских тюрьмах как политические узники режима», говорится на сайте Белого дома.

23 мая самолет авиакомпании Ryanai совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако с самолёта был ссажен задержан журналист Роман Протасевич.

Ранее по теме:  «Без молчаливого согласия Москвы»? В Лондоне связали «Северный поток-2» и инцидент с самолетом Ryanair
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