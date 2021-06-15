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Политика
Байден – всем ребятам пример. Лидер США показал пионерский дух перед встречей с Путиным
15 июня, 2021 20:15
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Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress
Сегодня, 15 июня, президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где завтра он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер прибыл за день до мероприятия, он намерен встретиться с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
После начала съёмки встречи Байдену выкрикнули вопрос, готов ли он к завтрашней с Путиным.
«Я всегда готов», - приводит ответ президента США РИА «Новости».
Напомним, завтрашняя встреча Путина и Байдена станет для президентов первой. Ранее стало известно, что пресс-конференцию перед саммитом первым проведет глава РФ.
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