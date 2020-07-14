Политика

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Азербайджан заявил об уничтожении боевой точки Армении недалеко от товузовского района.

Уничтоженная боевая точка вооруженных сил Армении была предназначена для долговременного ведения огня и была способна поражать боевые цели на территории Азербайджана. Уничтоженная точка якобы вела обстрел вооруженных сил Азербайджана, а также населенных пунктов.

Видеозапись ликвидации боевой точки размещена министерством обороны Азербайджана на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Военные столкновения двух закавказских держав продолжаются третий день подряд. При этом обстрелы ведутся не в Нагорном Карабахе, а на территории сопряженных и близких к нему районов, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Турция выразила готовность помочь Азербайджану в военном конфликте с Арменией.