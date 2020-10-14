Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Азербайджан нанес удар по военной технике на территории Армении

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 11:02
1 мин
1
Haqqin.az

Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетные удары по военнослужащим и военной технике в приграничных районах Армении. Об этом заявили в минобороны Армении.

Сообщается, что обстрелу подверглись позиции армянских военнослужащих возле города Кельбаджар.

Азербайджанские военные заявили, что нанесли «упреждающий» удар по ракетным комплексам, основываясь на предположении, что эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана, сообщает телеграм-канал «Mash».

Армения готова пойти на уступки, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом ранее заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

темы
война
Армения
Азербайджан
обстрел
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!