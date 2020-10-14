Азербайджан нанес удар по военной технике на территории Армении

Haqqin.az

Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетные удары по военнослужащим и военной технике в приграничных районах Армении. Об этом заявили в минобороны Армении.

Сообщается, что обстрелу подверглись позиции армянских военнослужащих возле города Кельбаджар.

Азербайджанские военные заявили, что нанесли «упреждающий» удар по ракетным комплексам, основываясь на предположении, что эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана, сообщает телеграм-канал «Mash».

Армения готова пойти на уступки, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом ранее заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.