Азербайджан готов уничтожить армянские ЗРК С-300 в Нагорном Карабахе

фото: Минобороны РФ

Военные Азербайджана заявили о готовности уничтожить ЗРК С-300, которые Армения планирует перебросить в Нагорный Карабах. Об этом заявил начальник пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, азербайджанская разведка располагает данными, что Армения сняла с боевого дежурства ЗРК С-300, которые прикрывают воздушное пространство Еревана и направила их «в сторону оккупированных территорий Азербайджана».

Даргяхлы заявил, что зенитно-ракетные комплексы будут уничтожены, как и вся военная техника, которая расположена в Нагорном Карабахе, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе.