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Асад: Эрдоган «главный подстрекатель» конфликта в Нагорном Карабахе
6 октября, 2020 11:37
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фото: Kremlin.ru
Президент Сирии Башар Асад заявил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Сирии и Ливии.
Асад также назвал Эрдогана «главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе».
По мнению сирийского президента, Эрдоган начинает конфликты, чтобы отвлечь внимание граждан Турции от внутренних проблем, пишет «РИА Новости».
Обострение в Нагорном Карабахе вызвало бурю подозрений в адрес Анкары относительно политики по восстановлению Османской империи.
Поводом послужили заявления Еревана о том, что действиями азербайджанской армии сейчас руководит Турция.
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