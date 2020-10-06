Асад: Эрдоган «главный подстрекатель» конфликта в Нагорном Карабахе

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Сирии и Ливии.

Асад также назвал Эрдогана «главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе».

По мнению сирийского президента, Эрдоган начинает конфликты, чтобы отвлечь внимание граждан Турции от внутренних проблем, пишет «РИА Новости».

Обострение в Нагорном Карабахе вызвало бурю подозрений в адрес Анкары относительно политики по восстановлению Османской империи.

Поводом послужили заявления Еревана о том, что действиями азербайджанской армии сейчас руководит Турция.