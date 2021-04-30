Армии будут бороться за «Сувалкский коридор»: спрогнозирован ответ Германии на вторжение России

Политика

Публицист Вольфганг Мюнхау спрогнозировал ответ Германии в случае вторжения России в Прибалтику. По его словам, точкой напряжения может стать «Сувалкский коридор» - участок протяженностью 65 километров на границе Польши и Литвы.

По мнению автора, он мог бы соединить Беларусь с Калининградской областью. В советские годы коридор не играл практически никакой роли. Сейчас он может стать точкой напряжения - там не исключены боевые действия России и НАТО, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Мюнхау считает, что Германия никогда не вмешается в военную операцию против России. В качестве аргумента он приводит недавнее высказывание президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что Берлин «должен» Москве газопровод «Северный поток-2» дабы искупить грехи Второй мировой войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «вопросом войны».