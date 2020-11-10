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Армения заглаживает вину Азербайджана перед Россией

Антон Мельников
10 ноября, 2020 00:20
2 мин
Youtube / Benikge
Youtube / Benikge

Пилоты сбитого Азербайджаном российского вертолёта Ми-24 посмертно получат государственные награды от властей Армении. Об этом сообщила секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Также госпожа Степанян выразила соболезнования в связи гибелью российских лётчиков.
«Российские пилоты трагически погибли при выполнении союзнических обязательств обеспечения безопасности Республики Армения. С согласия министерства обороны России они посмертно будут представлены к государственным наградам Армении», — заявила представитель армянского Минобороны.

Напомним, что 9 ноября боевой вертолёт России Ми-24 был сбит над территорией Армении. Инцидент произошёл вне зоны боевых действий, которые идут в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Позже Азербайджан признал, что российский Ми-24 был сбит вооруженными силами страны. В МИД Азербайджана объяснили, что их военные переведены в режим «повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны», передаёт «РБК».

Ранее власти Азербайджана заявили о готовности компенсировать потери российской стороне.

темы
Россия
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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