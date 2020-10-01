Армения обратилась к помощи иностранных наёмников в Нагорном Карабахе

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Армения привлекает иностранных наемников к участию в боевых столкновениях в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«В ответ на комментарий Департамента информации и печати МИД России о переброске иностранных наемников в зону конфликта хотели бы отметить, что мы неоднократно выражали обеспокоенность широким использованием Арменией подобных средств», - прокомментировал МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что особенно активно привлекаются наемники с Ближнего Востока.

МИД утверждает, что Армения «перебрасывает иностранных наемников на оккупированные азербайджанские земли в рамках политики их незаконного заселения» и «привлекает в ряды своей армии под видом "добровольцев", используя в боевых операциях против Азербайджана», передает «ТАСС».

Ранее Минобороны НКР сообщило о том, что Вооруженным силам удалось сбить военный вертолет Азербайджана.