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Армения обратилась к помощи иностранных наёмников в Нагорном Карабахе

Антон Мельников
1 октября, 2020 12:28
1 мин
у
Pixabay

Армения привлекает иностранных наемников к участию в боевых столкновениях в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«В ответ на комментарий Департамента информации и печати МИД России о переброске иностранных наемников в зону конфликта хотели бы отметить, что мы неоднократно выражали обеспокоенность широким использованием Арменией подобных средств», - прокомментировал МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что особенно активно привлекаются наемники с Ближнего Востока.

МИД утверждает, что Армения «перебрасывает иностранных наемников на оккупированные азербайджанские земли в рамках политики их незаконного заселения» и «привлекает в ряды своей армии под видом "добровольцев", используя в боевых операциях против Азербайджана», передает «ТАСС».

Ранее Минобороны НКР сообщило о том, что Вооруженным силам удалось сбить военный вертолет Азербайджана.

темы
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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