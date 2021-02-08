Арестованному главреду «Медиазоны» внесли изменения в приговор

Политика

Московский городской суд изменил срок ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Время отбывания наказания сократили с 25 до 15 суток.

На заседании Смирнов объяснил суду, что тивит, из-за которого его арестовали, был шуткой он не мог совершить правонарушение, за которое его ранее приговорил к 25 суткам ареста, передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, главред «Медиазоны» ретвитнул шуточное сообщение, в котором отмечалось его сходство с другим человеком. При этом, в сообщении указывалась дата и время проведения несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Суд решил, что таким образом Смирнов призывает участвовать в незаконном мероприятии и приговорил его к аресту. Подробнее читайте в нашем материале.