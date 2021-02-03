Сходство с солистом панк-группы обернулось арестом для главреда российского СМИ
Суд Москвы вынес вердикт главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Его решено арестовать на 25 суток.
Примечательно, что Смирнов был задержан за то, что ретвитнул шуточное сообщение в соцсети Twitter.
Один из пользователей обнаружил сходство Смирнова с солистом панк-группы «Тараканы!» Дмитрием Спириным. На изображении музыкант призывает 23 января участвовать в митинге в поддержку Алексея Навального. Пользователь отметил Смирнова в публикации и указал на сходство Смирнова и Спирина. Видимо, Смирнову шутка понравилась, поэтому он перепостил сообщение на свою страницу.
Согласно позиции полицейских, Смирнов, разместив у пост на своей странице, призвал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января» и таким образом «совершил организацию публичного мероприятия».
В поддержку главреда «Медиазоны» выступили редакции более 30 СМИ, а также профсоюз журналистов, отмечает BBC News.