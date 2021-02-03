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Сходство с солистом панк-группы обернулось арестом для главреда российского СМИ

Антон Мельников
3 февраля, 2021 19:19
2 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 19:19
2 мин
Youtube / Навальный LIVE
Youtube / Навальный LIVE

Суд Москвы вынес вердикт главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Его решено арестовать на 25 суток.

Примечательно, что Смирнов был задержан за то, что ретвитнул шуточное сообщение в соцсети Twitter.

Один из пользователей обнаружил сходство Смирнова с солистом панк-группы «Тараканы!» Дмитрием Спириным. На изображении музыкант призывает 23 января участвовать в митинге в поддержку Алексея Навального. Пользователь отметил Смирнова в публикации и указал на сходство Смирнова и Спирина. Видимо, Смирнову шутка понравилась, поэтому он перепостил сообщение на свою страницу.

Согласно позиции полицейских, Смирнов, разместив у пост на своей странице, призвал «неограниченное число участников принять участие в несогласованной акции 23 января» и таким образом «совершил организацию публичного мероприятия».

Тот самый твит
twitter / Тот самый твит в соцсети

В поддержку главреда «Медиазоны» выступили редакции более 30 СМИ, а также профсоюз журналистов, отмечает BBC News.

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Арест
СМИ
Тараканы
панк
Медиазона
2 мин
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