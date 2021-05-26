Арестованной на два месяца россиянке Софье Сапеге через 10 дней предъявят обвинения в Беларуси

Политика

Задержанной вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевич россиянке Софье Сапеге должны предъявить обвинения в течение 10 дней. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Также она подчеркнула, что посольство РФ получило от прокуратуры республики постановление, в котором говорится, что девушка арестована на два месяца, поскольку ее подозревают в совершении ряда серьезных преступлений. Захарова подчеркнула, что если обвинения Сапеге не будут предъявлены в указанный срок, ее должны немедленно освободить, передает РИА Новости.

К слову, в ряде средств массовой информации сообщается, что россиянке грозит до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц.

Ранее в Кремле сообщили, что Софье Сапеге будет оказана вся необходимая юридическая и консульская защита.