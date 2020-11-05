Анонсирован важный международный телефонный разговор Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля сообщил, что поздно вечером состоится международный телефонный разговор. Песков не раскрыл детали беседы, сказав, что позже проинформирует о ее содержании, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором обсуждались вопросы поставок нефти и газа.

В ходе разговора, Лукашенко озвучил инициативу о возможном приобретении Беларусью нефтяного месторождения на территории России.