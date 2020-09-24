Англия готовит ответ Беларуси за «мошенническую инаугурацию» Александра Лукашенко

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Министр иностранных дел Великобритании заявил, что власти накажут представителей белорусских властей, которые, по мнению Лондона, грубо нарушили права человека.

«Учитывая мошенническую инаугурацию Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции, согласно "поправке Магнитского"», — заявил министр.

Сообщается, что работа по выработке санкций будет координироваться с Соединенными Штатами и Канадой.

«Поправка Магнитского» позволяет замораживать активы и отказывать в визах лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека, напоминает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что хакеры нашли способ оставить угрожающее послание белорусским силовикам на обычных чеках.