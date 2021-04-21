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Политика

Ангела Меркель выступила против использования «Спутника V» в ЕС до определенного момента

Антон Мельников
21 апреля, 2021 18:18
1 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 18:18
1 мин
Frederic Kern via www.imago-imag/www.imago-images.de/globallookpress
Frederic Kern via www.imago-imag/www.imago-images.de/globallookpress

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает против использования в Евросоюзе созданной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» до тех пор, пока препарат не будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Она пояснила, что применение вакцины без одобрения регулятора не способствует солидарности в ЕС.

«В других областях мы не производим хорошее впечатление, когда я, например, вижу сейчас, что некоторые государства-члены применяют китайскую или российскую вакцину без сертификации в европейском лекарственном агентстве, - сообщила канцлер. - Я считаю, что это не очень хорошо».

Меркель отметила, что страны Евросоюза сильны тогда, когда действуют согласованно друг с другом, а не стремятся к краткосрочной выгоде, передаёт «Газета.Ru».

Ранее европейский регулятор сделал важное заявление по поводу «Спутника V» и случаев тромбоза.

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ТЕГИ
Ангела Меркель
Германия
Евровидение
Вакцина
Спутник V
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