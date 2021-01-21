Ангела Меркель недовольна санкционными мерами против «Северного потока – 2»

Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она против санкций Соединенных Штатов в отношении российского газового трубопровода «Северный поток – 2». Проект необходимо завершить вопреки ограничительным мерам. Об этом она заявила в ходе своего брифинга 21 января.

«Экстерриториальные санкции – средство, которое, с моей точки зрения, не в порядке вещей. Моя позиция не поменялась», – сообщила канцлер.

Она отметила, что «Северный поток – 2» является экономическим проектом.

Напомним, 19 января Штаты приняли новый санкционный пакет против российского газопровода. Ограничения приняты для того, чтобы помешать окончанию строительства. В санкционный список попало российское судно «Фортуна», которое участвует в строительстве, два нефтяных танкера - «Максим Горький» и «Сиерра», а также ряд предприятий из России, передают «Ведомости».

Ранее в Германии предположили, что недавний арест оппозиционера Алексея Навального также приведёт к проблемам со строительством газопровода.