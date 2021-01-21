Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Ангела Меркель недовольна санкционными мерами против «Северного потока – 2»

Антон Мельников
21 января, 2021 15:45
1 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 15:45
1 мин
Youtube / World Health Organization
Youtube / World Health Organization

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что она против санкций Соединенных Штатов в отношении российского газового трубопровода «Северный поток – 2». Проект необходимо завершить вопреки ограничительным мерам. Об этом она заявила в ходе своего брифинга 21 января.

«Экстерриториальные санкции – средство, которое, с моей точки зрения, не в порядке вещей. Моя позиция не поменялась», – сообщила канцлер.

Она отметила, что «Северный поток – 2» является экономическим проектом.

Напомним, 19 января Штаты приняли новый санкционный пакет против российского газопровода. Ограничения приняты для того, чтобы помешать окончанию строительства. В санкционный список попало российское судно «Фортуна», которое участвует в строительстве, два нефтяных танкера - «Максим Горький» и «Сиерра», а также ряд предприятий из России, передают «Ведомости».

Ранее в Германии предположили, что недавний арест оппозиционера Алексея Навального также приведёт к проблемам со строительством газопровода.

Поделиться
ТЕГИ
США
санкции
Ангела Меркель
Северный поток-2
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!