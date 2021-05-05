Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала США «неизбежным» партнером Германии. Об этом она заявила во время выступления на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

По словам Меркель, США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Германия сможет участвовать в формировании глобализации только вместе с Соединенными Штатами, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

США - это наш «неизбежный» партнер, сказала Меркель, отметив важность отношений с Соединенными Штатами в свете действий России.

Ангела Меркель анонсировала свой уход с поста канцлера Германии.