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Политика
Ангела Меркель назвала США «неизбежным» партнером Германии
5 мая, 2021 16:24
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Annegret Hilse/dpa/Global Look press
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала США «неизбежным» партнером Германии. Об этом она заявила во время выступления на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.
По словам Меркель, США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Германия сможет участвовать в формировании глобализации только вместе с Соединенными Штатами, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
США - это наш «неизбежный» партнер, сказала Меркель, отметив важность отношений с Соединенными Штатами в свете действий России.
Ангела Меркель анонсировала свой уход с поста канцлера Германии.
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