Ангела Меркель анонсировала свой уход с поста канцлера Германии

Политика

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель участвует в последнем мероприятии, на котором она выступает в роли главы государства.

По словам Меркель, проходящая в Ганновере международная промышленная выставка, станет последним мероприятием, на котором она выступает в роли канцлера Германии.

Политик, которая более 15 лет была канцлером Германии, объявила, что не планирует идти на следующий срок, пишет «ПолитЭксперт».