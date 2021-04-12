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Политика
Ангела Меркель анонсировала свой уход с поста канцлера Германии
12 апреля, 2021 15:22
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Kremlin Pool/Global Look Press
Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель участвует в последнем мероприятии, на котором она выступает в роли главы государства.
По словам Меркель, проходящая в Ганновере международная промышленная выставка, станет последним мероприятием, на котором она выступает в роли канцлера Германии.
Политик, которая более 15 лет была канцлером Германии, объявила, что не планирует идти на следующий срок, пишет «ПолитЭксперт».
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