Ангела Меркель нашла причину высказаться против резонансной меры ВТО

Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с резкой критикой инициативы по отмене патента на формулы вакцин от коронавируса. Эта мера может помочь бедным странам более успешно вакцинироваться.

Лидер Германии убеждена, что отсутствие необходимости в лицензиях может серьезно повлиять на качество продукции. Меркель заявила также о необходимости в «изобретательности и инновационном потенциале компаний», сообщает lenta.ru.

Как стало известно ранее, призыв отменить патент на формулы ведкщих вакцин призвал никто иной, как сам Папа Римский.