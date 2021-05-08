Новости – Политика
Политика
Ангела Меркель нашла причину высказаться против резонансной меры ВТО
8 мая, 2021 21:42
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Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de/Globallookpress
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с резкой критикой инициативы по отмене патента на формулы вакцин от коронавируса. Эта мера может помочь бедным странам более успешно вакцинироваться.
Лидер Германии убеждена, что отсутствие необходимости в лицензиях может серьезно повлиять на качество продукции. Меркель заявила также о необходимости в «изобретательности и инновационном потенциале компаний», сообщает lenta.ru.
Как стало известно ранее, призыв отменить патент на формулы ведкщих вакцин призвал никто иной, как сам Папа Римский.
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