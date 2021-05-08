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Политика
Инициатива об отмене патента на вакцины обрела неожиданную поддержку в Ватикане
8 мая, 2021 16:06
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Anna Ponomareva/Russian Look/Globallookpress
Папа Римский Франциск выступил с поддержкой инициативы по приостановке действия патентов на вакцины против коронавируса. Ранее в Европе предложение приняли без особого энтузиазма.
«[Необходим] универсальный доступ к вакцине и временная отмена прав интеллектуальной собственности», - приводит агентство «Интерфакс» слова понтифика.
Также Франциск выступил с резким осуждением индивидуализма и национализма, мешающих распространению вакцины в мире.
Ранее в администрации США поддержали инициативу ВТО об отмене патентов на формулы вакцин, однако руководства фармацевтических компаний выразили сомнение в том, что это поможет нарастить объем производства нужны препаратов.
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