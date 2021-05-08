Инициатива об отмене патента на вакцины обрела неожиданную поддержку в Ватикане

Политика

Папа Римский Франциск выступил с поддержкой инициативы по приостановке действия патентов на вакцины против коронавируса. Ранее в Европе предложение приняли без особого энтузиазма.

«[Необходим] универсальный доступ к вакцине и временная отмена прав интеллектуальной собственности», - приводит агентство «Интерфакс» слова понтифика.

Также Франциск выступил с резким осуждением индивидуализма и национализма, мешающих распространению вакцины в мире.

Ранее в администрации США поддержали инициативу ВТО об отмене патентов на формулы вакцин, однако руководства фармацевтических компаний выразили сомнение в том, что это поможет нарастить объем производства нужны препаратов.