Ангела Меркель и Владимир Зеленский «перемоют кости» России 12 июля
Стало известно, когда федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По планам, обсуждение реализации Минских соглашений должно состояться уже 12 июля в Берлине.
В кабинете министров ФРГ подчеркнули, что Россия не останется незамеченной — Меркель намерена обсудить с лидером Украины отношения с возглавляемым Владимиром Путиным государством, не обойдут стороной и запуск «Северного потока - 2».
По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Германия достаточно тесно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки по вопросу урегулирования конфликта на Украине и строительства трубопровода. Это взаимодействие будет продолжаться и после встречи Меркель с Зеленским, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Россия нападет на Украину в конце лета, либо в начале осени. Как только переговоры с лидерами зарубежных государств прекратятся.