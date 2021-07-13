Андрея Пивоварова может спасти Элла Памфилова
Арестованный на два месяца оппозиционный политик, экс-директор ликвидированной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. Суть обращения заключается в предложении-просьбе о поручительстве.
Пивоваров является кандидатом в Государственную думу, однако из-за того, что сейчас он сидит в СИЗО за репост записи в Facebook, ему приходится вести кампанию прямо из камеры, что немного затруднительно.
Он убеждён, что обвиняется в «специально созданной для инакомыслия статье» и намерен продолжать бороться за кресло в нижней палате парламента, но без помощи вряд ли удастся добиться поставленных целей.
«Я хочу попросить вашего поручительства, Элла Александровна. Прошу поддержать моё ходатайство об изменении меры пресечения на залог. Возможно, именно ваше слово станет для суда решающим», — написал Пивоваров в своём письме.
Напомним, суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца 2-го июня.