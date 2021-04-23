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Политика
Андрей Бабиш обвинил Россию в уничтожении отношений с Чехией
23 апреля, 2021 14:59
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Michal Kamaryt/CTK/Globallookpress
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил Россию в фактическом «уничтожении отношений» с Чехией. По его словам, сейчас они находятся в замороженном состоянии.
При этом, глава правительства уточнил, что Прага заинтересована в поддержании корректных отношений с Москвой, передает REGNUM.
Напомним, охлаждение между двумя государствами началось после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы во взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице. В инциденте подозревают хорошо известных общественности агентов Александра Петрова и Руслана Боширова.
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