Андрей Бабиш обвинил Россию в уничтожении отношений с Чехией

Политика

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил Россию в фактическом «уничтожении отношений» с Чехией. По его словам, сейчас они находятся в замороженном состоянии.

При этом, глава правительства уточнил, что Прага заинтересована в поддержании корректных отношений с Москвой, передает REGNUM.

Напомним, охлаждение между двумя государствами началось после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы во взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице. В инциденте подозревают хорошо известных общественности агентов Александра Петрова и Руслана Боширова.