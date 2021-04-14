Новости – Политика
Политика
Американского посла вызвали в Кремль на беседу. В результате США получили ультиматум
14 апреля, 2021 12:49
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Global Look Press
Источник в МИД России сообщил о приглашении посла США Джона Салливана в Кремль. Это произошло после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Дипломат встретился с Юрием Ушаковым - помощником президента России.
В ходе беседы его предупредили: «...Если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом». Слова собеседника приводит РИА Новости.
13 апреля президент США созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести личную встречу. Байден надеется выстроить с Россией «стабильные и предсказуемые» отношения. В МИД России прокомментировали подготовку к встрече.
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