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Политика

Американского посла вызвали в Кремль на беседу. В результате США получили ультиматум

Лилия Караева
14 апреля, 2021 12:49
1 мин
Лилия Караева
14 апреля, 2021 12:49
1 мин
Global Look Press
Global Look Press

Источник в МИД России сообщил о приглашении посла США Джона Салливана в Кремль. Это произошло после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Дипломат встретился с Юрием Ушаковым - помощником президента России.

В ходе беседы его предупредили: «...Если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом». Слова собеседника приводит РИА Новости.

13 апреля президент США созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести личную встречу. Байден надеется выстроить с Россией «стабильные и предсказуемые» отношения. В МИД России прокомментировали подготовку к встрече.

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ТЕГИ
США
Кремль
Джон Салливан
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