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Американский генерал признал отставание ядерного арсенала США от российского

Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 07:06
1 мин
Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 07:06
1 мин
1
фото: Pixabay

Американский генерал Джек Кин признал, отставание ядерного арсенала США от российского. Об этом бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск Соединенных Штатов рассказал в интервью Fox News.

По словам генерала, США необходимо модернизировать свой ядерный арсенал, который в настоящее время уязвим и имеет ряд слабых мест. Кин утверждает, что ядерное оружие Соединенных Штатов находится в плачевном состоянии.

Генерал отметил, что США отстают от России и в вооружении для неядерного конфликта, которое также требует модернизации, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что США испытали самый вооруженный истребитель в мире.

F-15EX от предыдущих версий отличается современным бортовым оборудованием. Истребитель способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов.

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