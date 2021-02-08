Американский генерал признал отставание ядерного арсенала США от российского

Политика

Американский генерал Джек Кин признал, отставание ядерного арсенала США от российского. Об этом бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск Соединенных Штатов рассказал в интервью Fox News.

По словам генерала, США необходимо модернизировать свой ядерный арсенал, который в настоящее время уязвим и имеет ряд слабых мест. Кин утверждает, что ядерное оружие Соединенных Штатов находится в плачевном состоянии.

Генерал отметил, что США отстают от России и в вооружении для неядерного конфликта, которое также требует модернизации, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что США испытали самый вооруженный истребитель в мире.

F-15EX от предыдущих версий отличается современным бортовым оборудованием. Истребитель способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов.