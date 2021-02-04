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США испытали самый вооруженный истребитель в мире

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 07:06
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 07:06
1 мин
1
Wikipedia

Американский истребитель Boeing F-15EX совершил свой первый полет. Боевая машина представляет собой новейшую модификацию известного истребителя четвертого поколения F-15 Eagle.

Истребитель провел в воздухе 90 минут, полет прошел успешно.

F-15EX от предыдущих версий отличается современным бортовым оборудованием. Истребитель способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов.

Считается, что на сегодняшний день это самый тяжеловооруженный истребитель в мире, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 проведет испытания гиперзвуковых авиационных средств поражения.

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вооружение
испытания
истребитель
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