США испытали самый вооруженный истребитель в мире

Политика

Американский истребитель Boeing F-15EX совершил свой первый полет. Боевая машина представляет собой новейшую модификацию известного истребителя четвертого поколения F-15 Eagle.

Истребитель провел в воздухе 90 минут, полет прошел успешно.

F-15EX от предыдущих версий отличается современным бортовым оборудованием. Истребитель способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов.

Считается, что на сегодняшний день это самый тяжеловооруженный истребитель в мире, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 проведет испытания гиперзвуковых авиационных средств поражения.