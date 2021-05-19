Американские ВВС ждут «большие проблемы» из-за российских ракет

Политика

При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе, американские ВВС ждут большие проблемы.

Как пишет издание Forbes, десятилетия ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками. Отмечается, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Таким образом, США не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.

По данным Forbes, Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако бюджет на это будет ограничен, сообщает РИА «Новости».

Ранее Госдепартамент США прокомментировал испытания российской ракеты «Циркон».

По словам представителя Госдепа, в США следят за ракетными испытаниями в России и выстраивают свою политику с учётом активности в этой сфере.