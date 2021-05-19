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Американские СМИ подтвердили «внезапный поворот» в действиях США по «Северному потоку-2»

Антон Мельников
19 мая, 2021 21:00
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 21:00
1 мин
Stefan Sauer/dpa/globallookpress
Stefan Sauer/dpa/globallookpress

Государственный департамент Соединенных Штатов не будет вводить санкции против компании-оператора газопровода «Севреный поток-2» Nord Stream 2 AG. Такое решение указано в докладе Госдепа конгрессу США. Об этом стало известно источникам агентства Bloomberg.

В докладе американского внешнеполитического ведомства сообщается, что оператор российского газопровода ведёт деятельность, которая, согласно законодательству США, попадает под санкции. Тем не менее, Белый дом принял решение не применять санкционные ограничения, поскольку это может нести угрозу национальной безопасности страны, передаёт «Газета.ru».

Днём ранее об отказе от санкций против оператора газопровода сообщил портал Axios. По его информации, президент Байден не решился портить отношения с потребителями газа в Германии. Эту же версию подтвердил немецкий политолог Александр Рар, сообщило ФБА «Экономика сегодня».

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Северный поток-2
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