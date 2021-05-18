Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

США не решатся на «серьезный шаг» и пойдут на неожиданное решение по «Северному потоку-2»

Антон Мельников
18 мая, 2021 21:03
1 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 21:03
1 мин
Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/
Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress

Администрация президента США Джо Байдена собирается отменить санкции против оператора российского газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream AG. Об этом сообщили источники американского новостного портала Axios, которым стало известно о возможном решении.

По данным собеседников портала, в администрации американского лидера пришли к выводу, что санкции против компании-оператора не помогут остановить строительство газопровода, который завершен уже на 95%. Единственным способом прекратить реализацию проекта признано введение санкций против получателей газа в Германии. Однако, на такой шаг президент Байден не пойдет, поскольку он не готов на разрыв отношений с ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Ранее стало известно, что окончание строительства российского газопровода будет стоить Украине миллиардов долларов. Об этом читатйте в нашем материале.

Поделиться
ТЕГИ
США
Санкции
Северный поток-2
Джо Байден
Газопровод
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!