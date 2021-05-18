США не решатся на «серьезный шаг» и пойдут на неожиданное решение по «Северному потоку-2»

Экономика

Администрация президента США Джо Байдена собирается отменить санкции против оператора российского газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream AG. Об этом сообщили источники американского новостного портала Axios, которым стало известно о возможном решении.

По данным собеседников портала, в администрации американского лидера пришли к выводу, что санкции против компании-оператора не помогут остановить строительство газопровода, который завершен уже на 95%. Единственным способом прекратить реализацию проекта признано введение санкций против получателей газа в Германии. Однако, на такой шаг президент Байден не пойдет, поскольку он не готов на разрыв отношений с ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Ранее стало известно, что окончание строительства российского газопровода будет стоить Украине миллиардов долларов. Об этом читатйте в нашем материале.