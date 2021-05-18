Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

Украина останется без миллиардов долларов благодаря российскому проекту

Антон Мельников
18 мая, 2021 20:46
1 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 20:46
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

После того, как российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен и начнет эксплуатироваться, Украина будет терять по 5-6 млрд долларов ежегодно. Об этом заявил руководитель «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его оценкам, только от прекращения транзита газа по территории Украины, страна потеряет 1,5 млрд долларов. Еще 2-3 миллиарда убытков возникнет из-за роста стоимости энергоносителя для страны, поскольку возрастет стоимость его доставки из Евросоюза.

Макогон отметил, что подорожание газа приведет к росту стоимости всего экспорта страны. Кроме того, вырастет в цене и стоимость газа для населения и государству придется субсидировать потребление.

При этом Макогон убежден, что Украина может компенсировать потери благодаря увеличению объемов собственной добычи топлива, передаёт Lenta.ru.

Между тем, в германии озвучили прогноз по российскому газопроводу. Проект может потребовать еще много времени.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Газ
Северный поток-2
Убытки
Газопровод
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!