Украина останется без миллиардов долларов благодаря российскому проекту

Экономика

После того, как российский газопровод «Северный поток-2» будет достроен и начнет эксплуатироваться, Украина будет терять по 5-6 млрд долларов ежегодно. Об этом заявил руководитель «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его оценкам, только от прекращения транзита газа по территории Украины, страна потеряет 1,5 млрд долларов. Еще 2-3 миллиарда убытков возникнет из-за роста стоимости энергоносителя для страны, поскольку возрастет стоимость его доставки из Евросоюза.

Макогон отметил, что подорожание газа приведет к росту стоимости всего экспорта страны. Кроме того, вырастет в цене и стоимость газа для населения и государству придется субсидировать потребление.

При этом Макогон убежден, что Украина может компенсировать потери благодаря увеличению объемов собственной добычи топлива, передаёт Lenta.ru.

Между тем, в германии озвучили прогноз по российскому газопроводу. Проект может потребовать еще много времени.