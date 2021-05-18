Экономика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Экономика
Русская планета
Экономика

В Германии назвали сроки решения по судьбе «Северного потока-2». Прогноз неутешительный

Антон Мельников
18 мая, 2021 19:02
1 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 19:02
1 мин
Nord Steram 2/via Globallookpress.com
Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Разрешение ситуации со строительством газопровода «Северный поток-2» может занять до целого года. Об этом сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

«Вопрос завершения или незавершения строительства »Северного потока 2«, очевидно, решится в течение ближайших 12 месяцев», - заявил он.

Министр пояснил, что в настоящий момент проблему из себя представляет не отсутствие разрешений на строительство. Большинство из них получено, в том числе разрешения на проведение работ в скандинавских странах по территории которых будет проложен трубопровод.

Альтмайер указал, что сейчас строительство проекта в большей степени зависит от того, как быстро будут работать прокладчики трубопровода. Сроки таких работ он оценить не в состоянии, передаёт «Интерфакс».

Поделиться
ТЕГИ
Германия
Северный поток-2
Газопровод
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!