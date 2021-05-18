В Германии назвали сроки решения по судьбе «Северного потока-2». Прогноз неутешительный

Экономика

Разрешение ситуации со строительством газопровода «Северный поток-2» может занять до целого года. Об этом сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

«Вопрос завершения или незавершения строительства »Северного потока 2«, очевидно, решится в течение ближайших 12 месяцев», - заявил он.

Министр пояснил, что в настоящий момент проблему из себя представляет не отсутствие разрешений на строительство. Большинство из них получено, в том числе разрешения на проведение работ в скандинавских странах по территории которых будет проложен трубопровод.

Альтмайер указал, что сейчас строительство проекта в большей степени зависит от того, как быстро будут работать прокладчики трубопровода. Сроки таких работ он оценить не в состоянии, передаёт «Интерфакс».